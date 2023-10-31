ads
الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بحضور سيدة صربيا الأولى.. "فودة" يشهد افتتاح المعرض المصاحب لمؤتمر المستثمرات العرب بشرم الشيخ

إفتتاح المعرض المصاحب
إفتتاح المعرض المصاحب لمؤتمر المستثمرات العرب بشرم الشيخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، افتتاح المعرض المصاحب لمؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي تحت عنوان "الشباب محور التنمية.. فرص وتحديات" فى دورته الـ 26 برئاسة الدكتورة هدى يسى رئيس المؤتمر ورئيس اتحاد المستثمرات العرب ويحظى المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء وجامعة الدول العربية ، و كوكبة من المجموعة الوزارية والهيئات الاقتصادية.

وافتتح المعرض مع محافظ جنوب سيناء، كلا من الدكتورة هدى يسى رئيس المؤتمر، وحرم رئيس جمهورية صربيا "تمارا فوتيتش"والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة وتامر مكرم رئيس جمعية المستثمرين بشرم الشيخ،

وتضمنت اجنحة المعرض العديد من المشروعات ذات الجودة المتميزة ومن بينها جناح لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وخلال تفقد أجنحة المعرض أشاد محافظ جنوب سيناء، بالمنتجات المعروضة وتطورها الذي يساعد علي زيادة التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية والعربية والدولية .

وصرحت يسي، أن المعرض المصاحب للمؤتمر خاص بالمنتجات والمشروعات الاستثمارية المصرية والعربية والإفريقية ذات المواصفات والجودة العالية الهادفة للتصدير، و المشروعات ذات العائد والمزايا التنافسية العالية.

وأشارت إلى أن المعرض ، يعد فرصة لبناء شراكات مع كبار المستثمرين الدوليين وذلك دعماً للاستثمار والتنمية السياحية والصناعية وتعزيز التجارة البينية وتحقيق الطفرة التصديرية المنشودة، من أجل تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جامعة الدول العربية جمهورية صربيا جمعيه المستثمرين خالد فوده محافظ جنوب سيناء غادة شلبي نائب وزير السياحة مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي مشروعات المتوسطة والصغيرة نائب وزير السياحة رئيس مجلس الوزراء رئيس اتحاد المستثمرات العرب
ads