3 حلول أمام كولر لعبور عقبة صن داونز

يخوض في الثامنة مساء غدٍ الأربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مباراة صعبة وقوية أمام فريق صن داونز بطل جنوب أفريقيا في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي.

المباراة تشهد 3 حلول أمام مارسيل كولر المدير الفني والتي سوف يعتمد عليها بشكل كبير، الأول هو الظهير الأيسر علي معلول الذي يمثل قوة هجومية كبيرة في فريق المارد الأحمر، ويوليه كولر أهمية خاصة ويخصص له أدورا هامة وينتظره ليؤديها فيقبل في الموعد المحدد ويظهر من الجدارة ما يعادل الامل المعقود عليه.

الحل الثاني يتمثل في بيرسي تاو لاعب صن داونز السابق الذي يجيد أمام الفريق الجنوب أفريقي، فهو أحد أهم الحلول الهجومية للأهلي وسجل من قبل في صن داونز، ويأمل كولر أن يكون اللاعب في قمة مستواه بهذه المباراة.

ثالث الحلول أمام مارسيل كولر هو محمود عبد المنعم كهربا المهاجم الذي يقود تشكيل الأهلي الرسمي في مباراة اليوم، وهو أهم الأسلحة الهجومية لدك هجوم صن داونز.