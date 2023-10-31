رئيس البرازيل ينتقد لاعبي بلاده بسبب تتويج ميسي بالكرة الذهبية

انتقد الرئيس البرازيلي لويس لولا دا سيلفا، اللاعبين البرازيليين بعد تتويج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية 2023.

وحصد ميسي قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي، الكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه، حينما تسلم جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول» الشهيرة في حفل أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس.

وغرد رئيس البرازيل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا: «أي لاعب يرغب في الفوز بالكرة الذهبية يجب أن يتحلى بالالتزام».

وأضاف الرئيس البرازيلي: «ويجب أن يكون محترفًا وألا يذهب للاحتفال ليلا»، في إشارة منه إلى كثرة الانتقادات للاعبين البرازيليين في الفترة الأخيرة، بسبب السهر والحفلات والقضايا الجنسية التي أثيرت مؤخرًا، خاصة في معسكر منتخب البرازيل في فترة التوقف الدولي الماضية، والتي كان أبطالها، نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي، فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد الإسباني، وريتشارليسون مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ولفت لويس لولا دا سيلفا: «يجب أن يكون ميسي قدوة للاعبين البرازيليين، الرجل البالغ من العمر 36 عامًا بطل العالم والمتوج بالكرة الذهبية والحاصل على كل شيء، يجب أن يكون مصدر إلهام للتفاني لهؤلاء الأطفال».

وتفوق ميسي على إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي في صراع الحصول على البالون دور، ليحصد الأخير المركز الثاني في قائمة أفضل لاعب في العالم، كما حصل كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي على المركز الثالث في جائزة الكرة الذهبية.

ولكن أفضل مركز للاعب برازيلي في القائمة، كان لجناح ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، الذي جاء في المركز السادس، بجانب حصوله على جائزة سقراط للأعمال الخيرية.