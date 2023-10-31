ضياء رشوان: إسرائيل تمنع ممثلي الإرادة الدولية والمنظمات الدولية من دخول غزة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن إسرائيل تمنع ممثلي الإرادة الدولية والمنظمات الدولية من دخول غزة، ولكننا مستمرون في دعوة المجتمع الدولي وكل المنظمات ذات الصلة إلى تحمل مسؤولياته حيال ما يجري في غزة.

وأضاف"رشوان" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، من أمام معبر رفح، إن مصر وكل الأطراف الدولية تبنت حل الدولتين، موضحًا أن مصر تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ثم البدء في المفاوضات.

وتابع، أن مصر تدعو لفتح الممرات لدخول كل أنواع المساعدات للشعب الفلسطيني المحاصر منذ 16 عامًا وحتى الآن.