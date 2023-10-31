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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

كامل الوزير: لا بد من توطين صناعة النقل في مصر 

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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قال الفريق كامل الوزير وزير النقل أنه لابد من توطين صناعة النقل في مصر، مؤكدا أنه لايوجد قضبان سكة حديد مصنوع في مصر، مضيفا الي أنه يتم إنشاء مصنع لتصنيع القضبان في مصر  وسيتم تصدير القضبان الي الخارج.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن موعد وتفاصيل  انطلاق مؤتمر ومعرض النقل الذكي TRANSMEA2023 والاتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال المؤتمر والندوات والجلسات وورش العمل المختلفة.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيشهد حضور مكثف من وزراء النقل والسفراء بالدول الأجنبية والعربية المختلفة بالاضافة الى رؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل من مختلف دول العالم .

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