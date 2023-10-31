كامل الوزير: لا بد من توطين صناعة النقل في مصر 

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل أنه لابد من توطين صناعة النقل في مصر، مؤكدا أنه لايوجد قضبان سكة حديد مصنوع في مصر، مضيفا الي أنه يتم إنشاء مصنع لتصنيع القضبان في مصر وسيتم تصدير القضبان الي الخارج.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن موعد وتفاصيل انطلاق مؤتمر ومعرض النقل الذكي TRANSMEA2023 والاتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال المؤتمر والندوات والجلسات وورش العمل المختلفة.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيشهد حضور مكثف من وزراء النقل والسفراء بالدول الأجنبية والعربية المختلفة بالاضافة الى رؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل من مختلف دول العالم .