جولة تفقدية لرئيس جامعة حلوان في كليات الاقتصاد المنزلي والتربية الموسيقية والفنية وفنون جميلة

أجرى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، جولة تفقدية إلى كلية الاقتصاد المنزلى، حيث استقبله الدكتور خالد القاضى عميد الكلية، ووكلاء الكلية.

واجتمع رئيس الجامعة مع أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام بالكلية وأكد على أن كلية الاقتصاد المنزلي من الكليات العريقة والمتميزة وبها العديد من الوحدات الإنتاجية التي يمكن أن يكون لها مردود إيجابي على الكلية والجامعة.

وشدد الدكتور "قنديل" على ضرورة استغلال إنتاج الطلاب وتسويقه وتدريب الطلاب لتكون منتجاتهم ملائمة لاحتياجات سوق العمل، وتشجيع الطلاب على إقامة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأننا الآن نعيش عصر ريادة الأعمال، لذا يجب تهيئة الشباب ودعمهم وتحفيزهم لإطلاق الأفكار الجديدة، موضحا أن الجامعة بها عدد من الحاضنات التكنولوجية التي تتبنى مشروعات الطلاب من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي.

كما تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة كلية التربية الموسيقية، وكان فى استقباله الدكتورة شيرين عبداللطيف عميد الكلية، ووكلاء الكلية، وجاءت تلك الزيارة للاطلاع على سير العملية التعليمية بالكلية ومتابعة أعمال تطوير مبنى كلية التربية الموسيقية، حيث اطلع على التجهيزات الحديثة بالكلية ومدى توافقها مع احتياجات العملية التعليمية، وأكد على ضرورة تحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في التعليم والبحث العلمي.

واستكمل رئيس الجامعة سلسلة جولاته بعمل جولة تفقدية لكلية التربية الفنية وكان فى استقباله الدكتور نبيل عبد السلام عميد الكلية، ووكلاء الكلية، واجتمع الدكتور السيد قنديل بأعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام، مؤكدا أن جامعة حلوان هى الجامعة الأم للفنون وهذا يؤكد على هوية ورؤية الجامعة لكونها جامعة تكنولوجية وفنية ذات تخصصات فريدة، وعقب الاجتماع تفقد رئيس الجامعة عدد من قاعات التدريس والمعامل وتحاور مع الطلاب حول متطلباتهم وأكد على تلبية جميع احتياجاتهم.

كما قام الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بعمل جولة تفقدية لكلية الفنون الجميلة، وكان فى استقباله الدكتور عمرو سامى عميد الكلية، ووكلاء الكلية وخلال الجولة اطلع الدكتور "قنديل" على سير العملية التعليمية والأنشطة الطلابية بالكلية، كما تفقد جميع أقسام الكلية والمعامل وورش العمل الفنية' والوحدات الانتاجية ومكتبة الكلية، وعقد اجتماعًا مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية لمناقشة سبل تطوير العملية التعليمية والبحثية وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالطلاب الوافدين وتفعيل الشراكات الدولية وعمل برامج جديدة تواكب احتياجات المجتمع، بهدف إتاحة فرص تدريب عملية للطلاب وتوظيف الخريجين.

كما ناقش الاجتماع آليات تشجيع البحث العلمي وربطه باحتياجات سوق العمل والصناعة، وسبل الارتقاء بمستوى الأداء الفني.

وفي نهاية اللقاء، تفقد رئيس الجامعة المعرض الرئيسى بالكلية، ومعرض برنامج الرسوم المتحركة وايضا معرض التصميم الجرافيكي، كذلك معرض الدكتور فخرى العزازى والذى تناول المعالجة التشكيلية لديكور برامج التلفزيون الشبابية .

هذا ورافق رئيس الجامعة خلال تفقده للكليات الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، محمد ناصر أمين عام الجامعة وهشام رفعت، الدكتورة مها عبدالرحيم، فريدة محمد الأمناء المساعدين بالجامعة، طارق على مدير عام مكتب رئيس الجامعة.