حصول معمل الأراضى للتحليلات والاستشارات الفنية بزراعة أسيوط على الاعتماد من "إيجاك"

أكد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، أنه تم اعتماد معمل الأراضى للتحليلات والاستشارات الفنية بكلية الزراعة وحصوله على الاعتماد من المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك)، بعد تقييمه؛ طبقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017، فى بعض الاختبارات الكيميائية لبعض الأسمدة والنباتات ومستخلصات ومعلقات التربة، وذلك فى ٢٠ يوليو ٢٠٢٣.

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوى، الدكتور عادل محمد محمود عميد كلية الزراعة، والدكتور صالح محمود إسماعيل رئيس قسم الأراضى والمياة، ومدير معمل الأراضى للتحليلات والاستشارات الفنية بكلية الزراعة، على هذا الإنجاز، والذى يعد اعترافاً رسمياً بكفاءة المعمل، ومصداقية نتائجه وتقاريره، وكفاءة كافة العاملين به، موجهاً خالص شكره؛ لفريق العمل من أعضاء هيئة التدريس، والباحثين، مؤكداً فى ذلك حرص إدارة الجامعة، على تطبيق رؤيتها، واستراتيجيتها، فى التطوير المستمر للعملية التعليمية، والبحثية، بكليات الجامعة، ومعاهدها؛ من خلال إهتمامها بتطوير كافة معاملها، ووحداتها البحثية، ورفع كفاءتها، وتوفير كافة الاحتياجات والإمكانيات اللازمة؛ لدعمها، بالإضافة إلى مواكبة المستجدات العالمية فى النظم البحثية، للقيام بدورها البحثى والمجتمعى، وذلك من شإنه الإسهام فى الوصول بالجامعة إلى مصاف الجامعات العالمية.

ومن جهته، أضاف الدكتور عادل محمود، أن حصول المعمل على الإعتماد من المجلس الوطني للإعتماد (ايجاك) يسهم فى مساعدة الباحثين على تطوير كفاءتهم، ومهاراتهم البحثية، وزيادة عدد الاختبارات داخل المعمل، بالإضافة إلى تلبية إحتياجات سوق العمل، والجهات المعنية بمجالات عمل المعمل، والتى تشمل؛ تحليل عينات الأراضى والنبات والأسمدة، التحليل الكيميائى للمياه، تقدير صلاحية المياة للرى، عمل الدراسات الفنية اللازمة لاستصلاح الأراضى وحل مشكلات التربة، حصر وتقييم الأراضى للاستخدام الأمثل فى الزراعة.