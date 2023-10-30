إقلاع الطائرة السابعة من الجسر الجوي الكويتي لمطار العريش

الإثنين 30/أكتوبر/2023 - 12:10 م

أقلعت الطائرة الإغاثية السابعة التابعة للقوة الجوية ضمن الجسر الجوي الإغاثي الكويتي اليوم/الاثنين /، متجهة إلى مدينة العريش تمهيدا لإيصالها إلى قطاع غزة.

وقال مدير إدارة الكوارث والطوارئ في الهلال الأحمر الكويتي يوسف المعراج في تصريح له عقب إقلاع الطائرة إن المساعدات تشمل 40 طنا من المواد الغذائية والمعدات الطبية وسيارتي إسعاف مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة.

وأضاف أن دولة الكويت تواصل إيصال المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مباشرا مع الهلال الأحمر المصري لتسلم شحنة المساعدات تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح لتسليمها إلى الهلال الأحمر ووزارة الصحة الفلسطينيين.

وأوضح أن الهلال الأحمر الكويتي باشر منذ اليوم الثاني لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بوضع حزمة من المشروعات الإغاثية العاجلة لدعم أسر الضحايا والجرحى وتزويد المستشفيات بالوقود لتشغيل المولدات الكهربائية والمستلزمات والأدوات الطبية لدعم خدماتها الصحية إضافة إلى توزيع الوجبات اليومية ورغيف الخبز في مراكز الإيواء.

وأشار إلى أن دعم الشعب الكويتي للأشقاء في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر واجبا إنسانيا، مؤكدا أن الشعب الكويتي لن يدخر جهدا في توفير المتطلبات الإنسانية الضرورية للمتضررين الفلسطينيين لاسيما في ظل الاعتداء الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

يذكر أن الجسر الجوي تم تنفيذه بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والقوة الجوية في الجيش الكويتي وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة.

