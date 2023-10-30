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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. وزير الصحة: نسبة السمنة بين السيدات في مصر تصل لـ 50 %

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة
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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن السمنة لها أضرار ومضاعفات صحية كبيرة، وهذه المضاعفات تكلف الدولة اقتصاديًا أرقام كبيرة جدا.

وأضاف "خالد" في تصريحات نقلها برنامج "صباح الورد" على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن التعامل مع المشكلة قبل الوصول للمضاعفات الصحية هدف أساسي لوزارة الصحة لأنها معنية بصحة المواطنين قبل كونها معنية بعلاج الأمراض، موضحًا: "نتمنى أن يكون لدينا برامج للوقاية من الأمراض".

وتابع، أن الأرقام تشير إلى أنه من خلال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن سوء التغذية سواء أمراض السمنة والتقزم أو الأنيميا لدى الأطفال نجد أن 17% من الأطفال يعانون من السمنة وهو رقم كبير، بينما تصل نسبة السمنة في السيدات إلى 50%. 

وأردف، وزير الصحة، أنه تم وضع خارطة طريق للتعامل مع السمنة في مصر واتمنى في السنوات القادمة لتقليل معدلات السمنة بشكل كبير.

السمنة وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار الانيميا التقزم