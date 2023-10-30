مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في جنين

أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحي، ليلة الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في مدينة جنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، قولها إن قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت جنين بأعداد كبيرة من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة.

وأضافت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر قناصته على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا، وأطلقوا الرصاص الحي بشكل كثيف صوب المواطنين.

من جانبها، أفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي بالصدر والبطن والأطراف، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لجنين.