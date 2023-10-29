عبدالحميد بسيوني: الطلائع حقق فوزًا مستحقًا على حساب سيراميكا

أعرب عبدالحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش عن سعادته لعودة فريقه للانتصارات والفوز الليلة على حساب سيراميكا كليوباترا.

وقال بسيوني، إن فريقه استغل نقاط ضعف الفريق المنافس وحقق هدفه من اللقاء.

عاد فريق طلائع الجيش لكرة القدم للانتصارات فى الدورى العام " دورى نايل " على حساب سيراميكا بهدف نظيف سجله جودوين شيكا ، فى المباراة التى أقيمت بينهما على بإستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن الجولة الخامسة للدورى العام " دورى نايل " ليحصل شيكا على ثلاث نقاط غالية لطلائع الجيش متقدماً أربعة مراكز فى جدول الدورى العام ، ليتفوق فى النهاية عبد الحميد بسيونى المدير الفني لفريق طلائع الجيش ، على أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا .

جاءت المباراة جيدة المستوى فى مجمل أحداثها من لاعبو الفريقين بحثا عن الفوز والثلاث نقاط ، وقد شهد الشوط الأول هجمات من لاعبو الفريقين ، فى الطلائع عن طريق كريم طارق وشيكا ويسرى وحيد ، وفى سيراميكا عن طريق جون ايبوكا وصديق أوجولا، ولكن بمرور الوقت فى الشوط الأول كثف طلائع الجيش من هجماته بحثاً عن هدف السبق وكانت له الأفضلية فى الهجمات على مرمى محمد بسام ، إلي أن جاء هدف طلائع الجيش فى الدقيقة 40 من الشوط الأول بضربة رأس قوية من جودوين شيكا ، مستغلاً كرة عرضية من يسري وحيد أسكنها شيكا ببراعة فى شباك محمد بسام حارس مرمى سيراميكا.

الشوط الثانى

فى الشوط الثانى دفع عبد الحميد بسيونى بتغييرات فى الوسط والهجوم من أجل الحفاظ على التقدم ومن ثم البحت عن هدف ثان ، في الوقت الذي دفع فيه أيمن الرمادى بتغييرات هجومية لإدراك التعادل ، لكن يقظة مدافعى الطلائع وحارس المرمى محمد شعبان حالت دون ترجمه أى فرصة لسيراميكا على المرمى.

فى الدقيقة 42 من الشوط الثاني كاد جوليوس مهاجم طلائع الجيش يحرز الهدف الثاني من انفراد بمرمى بسام ، لكن الكرة تطول منة للحارس ليضيع هدف محقق للطلائع ، لينتهى اللقاء بفوز غال لطلائع الجيش بهدف نظيف.

بهذا الفوز يرتفع رصيد طلائع الجيش إلى 7 نقاط يحتل بهم المركز الثامن بجدول الدورى متساويا مع إنبى فى نفس الرصيد ، بينما توقف رصيد سيراميكا عند 4 نقاط محتلا المركز الثالث عشر.

لعب طلائع الجيش المباراة بتشكيل ضم كل من : فى حراسة المرمى محمد شعبان ، وفى الدفاع : أحمد عبدالرحمن ، محمد فتح الله ، خالد سطوحى ، أحمد متعب ، وفى الوسط : علي حمدى ، فريد شوقى ، يسرى وحيد ، عبدالرحمن شيكا ، كريم طارق ، وفى الهجوم : جودوين شيكا.

بينما ضم تشكيل سيراميكا كل من : حراسة المرمى : محمد بسام ، فى الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني، خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - صديق أوجولا - محمود زلاكة ، وفى الهجوم: چون ايبوكا.