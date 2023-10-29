طلائع الجيش يفوز على سيراميكا بهدف نظيف في الدوري

حقق فريق طلائع الجيش الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري

شهدت أحداث الشوط الأول ضغط هجومي من قبل لاعبي سيراميكا كليوباترا من أجل إحراز هدف التقدم.

ونجح جون إيبوكا لاعب سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 25 في تسديد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس محمد شعبان لتمر الكرة فوق العارضة لخارج الملعب.

وشهدت الدقيقة 30 توقف المباراة بسبب إصابة اللاعب أحمد متعب ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

وفي الدقيقة 40 أحرز جودوين شيكا أوكوارا هدف تقدم طلائع الجيش عقب إرسال يسري وحيد تمريرة عرضية من جهة اليمين تابعها جودوين برأسية مرت على يمين الحارس لداخل الشباك.

بهذا الفوز يرتفع رصيد طلائع الجيش إلى 7 نقاط يحتل بهم المركز الثامن بجدول الدورى متساويا مع إنبى فى نفس الرصيد ، بينما توقف رصيد سيراميكا عند 4 نقاط محتلا المركز الثالث عشر .