نقيب الصحفيين يكشف عدد شهداء الصحافة الفلسطينية

كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن إعداد الزملاء الذين استشهدوا تحت إرهاب صواريخ العدوان الصهيونى.

وقال نقيب الصحفيين إن عدد الشهداء يصل إلى أكثر من ٤٥ زميلا صحفيا شهيدا.

جاء ذلك خلال حفل تأبين نقابة الصحفيين للزملاء الصحفيين الذين استشهدوا تحت إرهاب صواريخ العدوان الصهيونى.

وأضاف نقيب الصحفيين، اننا نقف دقيقة ليست حداد ولكم نقف دقيقة إجلال لكل الصحفيين في قطاع غزة ولكن لكل الشهداء الذين راحوا ضحية الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد نقيب الصحفيين، أنه دعا لهذا اليوم بعد استشهاد أسرة الصحفي وائل الدحدوح،لافتا إلي أن الدحدوح مثله مثل الكثيرون يقفوا أمام طغيان الاحتلال الإسرائيلي، يدفعون ثمن حريتهم، ويحمون مستقبلهم وليس وطنهم فقط.

وتابع: نحن نراهن علي ضمير الشعوب في القضية الفلسطينية، لافتا إلي استهداف عائلة الصحفيين، لم يتوقف، حيث تم تدمير عشرات منازل الصحفيين في محاولة من الاحتلال الإسرائيلي لمنع نقل الحقيقة.

وبدء منذ قليل، حفل تأبين وتكريم للشهداء الصحفيين الفلسطينيين، وعزاء لعائلاتهم بعد استشهاد أكثر من ٣٤ صحفيًا وعشرات من عائلات الصحفيين بينهم ٣ من عائلة الزميل وائل الدحدوح، بعضا فيلم لعرض تضحيات الشهداء بفلسطين، وذلك فى قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع.

وتحيى نقابة الصحفيين المصريين بطولة الزملاء فى فلسطين، الذين يصرون على مواصلة العمل، وأداء واجبهم المهنى والوطنى فى نقل الحقيقة تحت إرهاب صواريخ العدوان الصهيونى، وفى ظروف شديدة القسوة، بينما تستهدفهم هم وعائلاتهم ومنازلهم آلة حرب وحشية فى واحدة من أبشع جرائم الحرب بحق الصحفيين.