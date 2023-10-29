مانشستر زرقاء.. الديربي ينتهي بثلاثية للسيتي في ليلة تألق هالاند

انتهت أحداث قمة الجولة العاشرة التي أقيمت بين مانشستر سيتي واليونايتد.

وفاز فريق السيتي على منافسه مانشستر يونايتد بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

سجل هدف مانشستر سيتي الأول، إيرلينج هالاند في الدقيقة 26 من زمن شوط المباراة الأول.

وضاعف النتيجة السيتي بثاني الاهداف، عن طريق إيرلينج هالاند في الدقيقة 49 من زمن شوط المباراة الثاني، بينما سجل الهدف الثالث، فيل فودين في الدقيقة 80 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده لـ24 نقطة في المركز الثالث بترتيب الدوري الإنجليزي، بينما احتل اليونايتد المركز الثامن برصيد 15 نقطة.