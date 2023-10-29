"اللجنة البارالمبية".. أول هيئة رياضية تدخل عصر التحول الرقمى

انتهت اللجنة البارالمبية المصرية ، من تخطيط نظام التحول الرقمى لمواردها فى قطاعات الموارد المالية والمشتريات والمخازن على أن تعمل بالنظام الرقمى خلال 60 يوما فى باقى قطاعاتها.

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه بأنه جارى الانتهاء من نظام المسابقات الالكترونى وتسجيل اللاعبين والتواصل مع الاتحادات واللجان التابعة للجنة من خلال برامج تم اعتمادها فى إطار ما يتم حاليا فى اللجنه البارالمبية الدولية. الإدارية.

وأضاف الدكتور حسام الدين مصطفى بأن اللجنة تشهد تطورا فى جميع المجالات ولابد وأن يتم العمل بها إلكترونيا لمواكبة التطور الذى يحدث فى العالم وحتى يتم تسهيل جميع الخدمات للاتحادات واللجان واللاعبين والعاملين بها.

وأضاف رئيس اللجنة بأن هذه الاتفاقية هى واحده من بنود الخطة المستقبلية التى وضعها مجلس إدارة اللجنه منذ توليه المسئولية وجاء اهمها دخول اللجنه عصر التحول الرقمى وتقديم جميع الخدمات سواء للأندية او الاتحادات واللاعبين وكل من له علاقة بالرياضة زى الاعاقه الكترونيا من تسجيل أو دفع أو تقديم خدمات وغيرها.

كما سيتم ربط الخدمات الإلكترونية لأسرة العاب ذوى الاعاقة بالموقع الالكتروني للجنة والذي يعرض فيه برنامج النشاط المحلي والدولي وسيتم انشاء ايميل خاص بكل هيئة مع اعطاءهم اسم المستخدم وكلمه المرور حتي يتمكن النادي من الاطلاع علي برامج البطولات وتحديد ميزانية كل بطولة سيشارك فيها.

وكانت اللجنة قد وقعت اتفاقية تعاون مع إحدى الشركات الكبرى للبرمجيات لتحويل كل انظمة اللجنه البارالمبية إلى عصر التحول الرقمى والإلكتروني، وذلك لمواكبة التطور الذى تشهده الجمهورية الجديدة " مصر 2030".

وقد حضر توقيع الاتفاقية الكابتن عماد رمضان امين الصندوق وعدد كبير من العاملين باللجنة.