غدا.. "البندقية" في أكاديمية الفنون

يقدم المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمة الفنون، العرض المسرحي "البندقية" مساء غدا الإثنين، على خشبة مسرح على فهمى بالمعهد، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وإشراف الدكتور أيمن الشيوى عميد المعهد.

يأتى ذلك فى إطار مشاركة الأكاديمية فى احتفالات الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر المجيدة، حيث يستمر العرض حتى الثلاثاء المقبل، الموافق 31 أكتوبر الجاري.

"البندقية" تأليف وأشعار محمد طارق الوديع، وإخراج مصطفى حسنى، وتمثيل طلاب المعهد العالى للفنون المسرحية.

كما ينظم اتحاد طلاب الأكاديمية فعالية بعنوان "ليلتين"، وبها سوف يتم عرض مجموعة من العروض المسرحية التى سبق وقد فازت فى المهرجانات السابقة أو العروض التى لم تنل فرصة للعرض.

قال مؤثر رفعت رئيس اتحاد طلاب الأكاديمية، إن الاتحاد يسعى لتنظيم العديد من الفعاليات الثقافية المتنوعة التى تتيح الفرصة لكل الطلاب للمشاركة.

وأضاف رفعت، أن فعالية "ليلتين" التى سوف تقام فى الفترة من 30 أكتوبر الجاري حتى 15 نوفمبر 2023، ستتيح الفرصة لكل عرض مسرحى متميز أن يعرض لمدة ليلتين متتاليتين على مسرح على فهمى بالمعهد العالي للفنون المسرحية.