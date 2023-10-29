"أطباء بلا حدود": مناطق في شمال غزة سويت بالأرض

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الأحد، أنّ تقاريرها تؤكد أن مناطق في شمال غزة سويت بالأرض.

وشددت المنظمة الدولية على أن بعض العمليات الجراحية تجرى في القطاع بدون تخدير عام للمرضى، بسبب نقص عقاقير التخدير، وفق ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

قال ليو كانز، رئيس بعثة أطباء بلا حدود في القدس: "نفتقر إلى عقاقير التخدير، ونفتقر إلى المهدئات، نجري الكثير من العمليات بنصف جرعات من البنج، وهو أمر فظيع".

وأضاف "كانز": "لا يكون الشخص مخدرًا بالكامل كما يجب أن يكون، وفي بعض الأحيان، تجرى العمليات من دون تخدير".

وشنت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي وزوارقه الحربية، الليلة، غارات عنيفة على عدة مناطق في قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء مزيد من الشهداء وسقوط جرحى، لترتفع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 7700 مواطن، بينهم 3195 طفلًا و1863 سيدة، إضافة إلى إصابة نحو 20 ألفًا، مع دخول العدوان يومه الـ23.

وتركزت الغارات على شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى إلقاء طيران الاحتلال لقنابل الفسفور الأبيض المحرّم دوليًا، كما شن طيران الاحتلال غارات على المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة، بالتزامن مع قصف عنيف من المدفعية والزوارق الحربية.

وقصفت طائرات الاحتلال عدة منازل في بلدة جباليا شمال القطاع، وفي مدينة رفح جنوبًا، وحي الشجاعية شرق غزة.

كما شنت غارات عنيفة على منطقة التوام شمال غرب مدينة غزة، ومنطقة بئر نعجة وحي الصفطاوي ودوار أبو شرخ في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.