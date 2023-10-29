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الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. وقفة احتجاجية يهودية في نيويورك دعمًا لغزة

وقفة احتجاجية دعما
وقفة احتجاجية دعما لغزة
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عرضت فضائية “يورو نيوز عربية”، اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد وقفة احتجاجية يهودية في نيويورك دعمًا لغزة.

أعلنت شرطة نيويورك توقيف ما لا يقل عن 200 شخص فيما أكد المنظمون أن التوقيفات شملت 300 شخص خلال تفريق التجمع داخل محطة غراند سنترال للقطارات.

وأظهرت صور التقطت في المكان طوابير طويلة من الشباب وقد كبلت أيديهم وهم يرتدون قمصانا قطنية كتب عليها "ليس باسمنا" و"وقف إطلاق نار الآن".

ونظمت الاعتصام الكبير مجموعة "جوييش فويس فور بيس-نيويورك سيتي" التي قالت إن آلافًا عدة سدوا القاعة الرئيسية للمحطة، وأكدت أنها "أكبر عملية عصيان مدني تشهدها مدينة نيويورك في غضون عشرين عامًا".

وأظهرت مشاهد المحطة وقد عجت بالمحتجين الذين رفعوا لافتات كتب عليها "الحرية للفلسطينيين" و"احزنوا على القتلى وناضلوا من أجل الأحياء".

دعم غزة نيويورك وقفة احتجاجية
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