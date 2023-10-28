بطلة من دمياط تحصد ٣ ميداليات ذهبية في البطولة العربية لرياضة رفع الأثقال

اقتنصت اللاعبة نعمة احمد مسعد القرع لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة رفع الاثقال بدمياط مع ختام منافسات اليوم الثالث للبطولة مرحلة الشباب وضمن الفريق القومي لمنتخب مصر بالحصول على عدد ٣ ميداليات ذهبية الخطف والكلين والنطر والمجموع بالبطولة العربية للشباب فئة وزن ٦٤ كجم في البطولات العربية الإفريقية الأندية الإفريقية التي ينظمها الإتحاد المصري لرفع الأثقال بالصالة المغطاة بستاد القاهرة خلال الفترة من 24 / 10 / 2023 حتى 1 / 11 / 2023.

قال الدكتور وليد الشاذلى وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط انه تتوالي الانجازات للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بدمياط بحصول اللاعبة ميرنا الطنطاوي علي عدد 9 ميداليات فضية في البطولة العربية وبطولة افريقيا.

واضاف الشاذلي في تصريحات له اليوم السبت انه مع انطلاق فاعليات اليوم الثالث للبطولة استطاعت اللاعبة ميرنا محمد علي الطنطاوي لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة رفع الاثقال بدمياط مرحلة الصفوة وضمن الفريق القومي لمنتخب مصر بالحصول على عدد ٩ ميداليات فضية كالتالي فضية الخطف وفضية الكلين و النطر وفضية المجموع بالبطولة العربية للناشئين مرحلة ٢٠ سنة فئة وزن ٥٥ كجم ، ذهبية الخطف و ذهبية الكلين و النطر وذهبية المجموع بالبطولة العربية للكبار ، وفضية الخطف وفضية الكلين و النطر وفضية المجموع من البطولة الإفريقية فئة وزن 55 كجم في البطولات العربية و الإفريقية والأندية الإفريقية التي ينظمها الإتحاد المصري لرفع الأثقال.

وبهذا الانجاز يصبح رصيد المشروع القومي للموهبة و البطل الأوليمبي بدمياط عدد 21 ميدالية متنوعة منها عدد 9 ميدالية ذهبية للاعبة نضال محمد علي وزن 49 كيلو وعدد 9 ميدالية فضية للاعبة ميرنا محمد علي وزن 55 كيلو وعدد 3 ميدالية ذهبية للاعبة نعمة احمد مسعد وزن 64 كيلو.

وياتي ذلك في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للأداء الرياضى " الإدارة العامة للموهبة الرياضية " علي المشاركة في جميع البطولات التي ينظمها الاتحادات الرياضية بمختلف الالعاب المدرجة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للوصول إلي افضل النتائج سواء كانت محلية أو افريقية او عالمية أو أولمبية .