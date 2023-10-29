كيف يدعم اتحاد التأمين الانتقال للطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية؟

ناقش الاتحاد المصرى للتأمين في تقرير حديث، الهيدروجين الأخضر لدعم الانتقال للطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية، حيثُ أصبح هناك وعي وفهم واسع النطاق لدى الجميع بأن الوصول لصافي الصفر بحلول عام 2050 أمر ضروري للحفاظ على درجة الحرارة في حدود 1.5 درجة مئوية، ويمكن للهيدروجين أن يساهم بنسبة 10% من التخفيف اللازم لتحقيق السيناريو المطلوب للوكالة الدولية IEA للطاقة المتجددة عند 1.5 درجة مئوية.

استخدامات الهيدروجين وطرق إنتاجه

يعد الهيدروجين ناقل طاقة متعدد الاستخدامات (وليس مصدرًا للطاقة)، والذي يمكن إنتاجه من مواد أولية متعددة ويمكن استخدامه في أي تطبيق تقريبًا، حيث يتم استخدام الهيدروجين كمادة خام في الصناعة الكيميائية وفي مصافي التكرير، كجزء من مزيج الغازات في إنتاج الصلب وفي توليد الحرارة والطاقة.

التقرير الأسبوعي طرق إمداد وتوزيع الهيدروجين النظيف، ومشاريع إنتاج الهيدروجين حيثُ تم التخطيط لإنشاء حوالي 680 مشروعًا على مستوى العالم (350 مشروعًا منهم قيد التنفيذ) بقيمة 240 مليار دولار.

كما أشارت إلى إطلاق أول وثيقة تأمين في العالم لتغطية مخاطر مشاريع الهيدروجين الأخضر والأزرق، حيثُ أعلنت إحدى شركات وساطة التأمين العالمية عن إطلاق أول وثيقة تأمين من نوعها توفر تغطية تأمينية مخصصة لمشاريع الطاقة الهيدروجينية الخضراء والزرقاء الجديدة والحالية.

تغطيات شركات التأمين تجاه مخاطر مشاريع الهيدروجين

فى مرحلة البناء يتم تغطية جميع مخاطر البناء، والتأخير في بدء التشغيل( DSU) ومسؤولية الطرف الثالث، والتخريب والإرهاب، والشحن البحري.

فى المرحلة التشغيلية يتم تغطية ضرر في الممتلكات، وانقطاع الأعمال التقليدية والمتعلقة بالانبعاثات، ومسؤولية الطرف الثالث، والنقل البحري، والتخريب والإرهاب، وفشل التكنولوجيا أو تلف الممتلكات بسبب الهجمات الإلكترونية.

تغطيات إضافية لمراحل البناء والتشغيل المتمثلة في مسؤولية الإضرار البيئي، والخطأ المهني، ومعدات المقاول.

وفى ذات السياق ذكر التقرير الفرق بين تأمين إنتاج الهيدروجين الأخضر وتأمين إنتاج الطاقة المتجددة الحالي بالنسبة لشركات التأمين، كما تناولت أيضًا أبرز الخطوات التي اتخذتها الدولة لإنتاج الهيدروجين، حيثُ وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة للتوسع في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره للخارج من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة، لتنفيذ خطة الدولة لتصبح من أكبر الدول المصدرة.

ومن الجدير بالذكر أن مصر ستكون من أوائل الدول التي تنتج الهيدروجين الأخضر لشحن السفن العملاقة بقناة السويس.

كما سلط التقرير الضوء على مشروع قانون للمشروعات التي تعتمد على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وأوضحت المشاريع التى يتم تطبيق القانون عليها، وكذلك المتطلبات التى يجب استيفائها وايضًا الحوافز المقدمة.

وتناول كذلك أبرز الخطوات التي اتخذتها بعض الدول الأخرى كالصين والاتحاد الأوروبي والهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وناميبيا لإنتاج الهيدروجين.

الاتحاد المصري للتأمين

انطلاقًا من سعى الاتحاد المصري للتأمين دائمًا إلى دعم وتطوير سوق التأمين المصري وذلك بمحاولة إطلاع السوق على المستجدات العالمية والاتجاهات العالمية الحديثة فيما يتعلق بالمنتجات التأمينية هذا بالإضافة الي الدور الذي يقوم به الاتحاد المصري للتأمين في زيادة الوعي التأميني للعاملين بهذا القطاع وتشجيعهم نحو سلوك نفس المنهج العالمي في عملية الابتكار وتقديم التغطيات التأمينية المصممة خصيصا للعملاء.

وقد سبق وأن قام الاتحاد باتخاذ خطوات فعالة تجاه موضوع أخطار التغيرات المناخية حيث قام الاتحاد بما يلي: