يسرا اللوزى: "لا تمل الحديث عنهم.. الوضع يزداد سوءا"

نشرت الفنانة يسرا اللوزي على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، منشور لها للتعليق على المجازر الإنسانية التى يقوم بها الكيان الإسرائيلي، فى حق الشعب الفلسطينى.

وعلقت فى المنشور "لا تمل الحديث عنهم، ولا تعتاد المشهد، الوضع يزداد سوءاً"، فى إشاره منها إلى حال الشعب الفلسطينى حالياً، خاصةً ما يحدث فى قطاع غزة.

وانهالت تعليقات المتابعين من رواد السوشيال ميديا على المنشور، وكانت التعليقات جميعها بين التضامن مع الشعب الفلسطينى الحر، وبين الدعاء لهم.

يذكر أن الكيان الإسرائيلي المجرم يمارس كل جرائم الإنسانية، ويتم قصف المدنيين الفلسطينيين، والعزل والأطفال والنساء والمستشفيات، وحالياً يتم إبادة قطاع غزة من الإقتحام البرى والبحرى والجوى على قطاع غزة من قبل جنود الاحتلال المجرم.