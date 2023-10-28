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السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"الإسكندرية للصناعات الطبية": إنتاج 8 ملايين سرنجة شهريا

الدكتور علي محمود
الدكتور علي محمود محمد القرش
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قال الدكتور علي محمود محمد القرش، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للصناعات الطبية، إنه اختار مجال السرنجات؛ بسبب عجز كبير في السرنجات يصل لـ800 مليون سرنجة سنويًا، مشيرًا إلى أن عدد الشركات العاملة في هذا المجال، يصل لـ15 شركة.

وأضاف "القرش"، خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، في دورته الثانية، بحضور الرئيس السيسي، اليوم السبت، إن الطاقة الإنتاجية للمصنع 8 ملايين سرنجة في الشهر، وكان لمبادرة ابدأ دور كبير في تقديم الدعم اللوجيستي للشركة واستصدار التراخيص، موضحًا أن الشركة تهدف لسد، والاتجاه للتصدير.

الإسكندرية للصناعات الطبية المعرض الدولي السنوي للصناعة مبادرة ابدأ مجال السرنجات
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