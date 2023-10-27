صبحي يطلق منافسات النسخة الأولى من دوري "حياة كريمة" في خماسي كرة القدم

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منافسات النسخة الأولى من دوري حياة "كريمة" في خماسي كرة قدم تحت شعار " مونديال حياة كريمة"، الذي تنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، بمشاركة ٥٢٠٠ لاعباً يمثلون ٢٠ محافظة بواقع ٣٢ فريق بكل محافظة، للفئة العمرية من (١٦-٢٥) عام، وذلك اليوم الجمعه بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، في ضوء مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية.

وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن الهدف من المشروع هو توفير خدمات رياضية بقري حياة كريمة لإتاحة الفرصة لممارسة الأنشطة الرياضية بالقرى، وتفعيل مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، واستثمار أوقات الفراغ لدى الشباب وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن، ودعم الحركة الرياضية بالقرى المحرومة من الخدمات الرياضية.

أشار "صبحي" إلى أهمية الرياضة في تعزيز الصحة البدنية والنفسية للشباب، وتعزيز قيم التحدي والروح الرياضية والعمل الجماعي، متمنياً أن يكون دوري حياة "كريمة" في خماسي كرة القدم بمثابة بداية قوية لسلسلة من الفعاليات الرياضية التي تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب وتمكينهم من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية.

يشارك في منافسات الدوري محافظات (الإسماعيلية، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الوادي الجديد، سوهاج، الشرقية، قنا، الجيزة، الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، الغربية، بنى سويف، المنيا، الفيوم، الأقصر، القليوبية، أسيوط، أسوان)، ويتم التنفيذ خلال الفترة من ٢٠٢٣/١١/١ حتى ٢٠٢٤/٤/٣٠.

حضر حفل الإطلاق الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنميه الرياضية، الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة بالإسكندرية، الدكتورة غاده جمال الدين مدير عام الإدارة العامه للقاعدة الشعبية، الدكتور محمد حسن معاون الوزير لتطوير القدرات الشبابية، مصطفي عز العرب معاون الوزير لشئون التنمية الثقافية والمجتمعية.