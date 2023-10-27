دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة خلال عمومية الطائرة العادية

حرص مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة على الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة على هامش انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الطائرة التى انعقدت عقب ظهر اليوم بالقاعة الرئيسية رقم (١) باللجنة الأولمبية بحضور ٣٥ نادي وهيئة.

واكتمل النصاب القانوني بعدد الحضور، وترأس اجتماع الجمعية العمومية المهنس ياسر قمر رئيس الاتحاد في حضور جميع أعضاء المجلس .



كما حضر أحمد أسعد وأحمد عبدالعليم مندوبا اللجنة الأولمبية بالإضافة إلى مي صبري مندوبة وزارة الشباب والرياضة.

رحب المهندس ياسر قمر بجميع المندوبين وأكد أن مجلس إدارة الاتحاد يرحب بجميع الاقتراحات ومستعد للرد على أى استفسار، مشيراً إلى أن النجاح الكبير لمجلس الإدارة لم يأت من فراغ ولكنه نتيحة دعم القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعم الأول للرياضة المصرية وكذلك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية.

وقال أن مجلس الطائرة يسابق الزمن لمواصلة الإنجازات التى تحققت خلال آخر موسمين الماضيين بالاضافة لتجهيز المنتخب الوطني الأول الذى نجح في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بعد غياب طويل.



أضاف عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد: مجلس إدارة الاتحاد يعمل ليل نهار لتنمية الموارد وهناك العديد من الخطط التى نسعى لتنفيذها من أجل زيادة موارد الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، والاتحاد يدعم أى اقتراح يقدم من قبل الجمعية العمومية من أجل إنعاش خزينة الأندية والاتحاد.

تابع مخلوف أن إقتراح الجمعية العمومية إنشاء لجنة لتنمية الموارد أمر محمود، متمنيا أن يكون ذلك بداية لزيادة الموارد.

شهد انعقاد الجمعية العمومية النظر في جدول الأعمال التالي:

1- التصديق علي محضر الجمعية العمومية السابق بتاريخ 9/12/2022م.

2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وخطة النشاط عن الموسم الرياضي 2023م/2024م ونشرة التعليمات التنظيمية وشئون اللاعبين ، وتقرير مراقب الحسابات.

3- إعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

4- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.

5- اعتماد تقرير مجلس الإدارة في تحديد رواتب ومكافأت المدير التنفيذي والمدير المالي.

6- النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني المحدد بالنظام الأساسي.

ويذكر أن الجمعية العمومية التى لها حق التصويت ٥٣ ناديا وهيئة.

وتلقى مجلس إدارة الاتحاد استمارات التفويض بالحضور عدد ٤٤ ناديا وهيئة منا يؤكد حضور الأغلبية العظمي مما يؤكد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية.