محافظ جنوب سيناء ووزير الأوقاف والمفتي يفتتحون أكبر مسجد بنويبع.. صور

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية اليوم الجمعة، مجمع مسجد الصديق الإسلامي أحدث تحفة معمارية بمدينة نويبع وأكبر مسجد بها، وجرى نقل شعائر صلاة الجمعة منه على الهواء مباشرة؛ وذلك في إطار الاحتفالات باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيد.

ويقع مجمع مسجد الصديق الإسلامي” بمدينة نويبع على الطريق الدولي الرابط بين نويبع وطابا وتبلغ المساحة الكلية للمسجد 5000 متر مربع. وجرى تخصيص قطعة الأرض من أملاك الدولة بالمجان لصالح وزارة الأوقاف لإقامة المسجد وملحقاته. وتبلغ مساحة المسجد 900 متر مربع، وباقي المساحة عبارة عن زراعات وأعمال اللاندسكيب، ويضم دار تحفيظ قرآن ومركز ضيافة.

ويخدم نحو 10 آلاف مواطن من أهالي نويبع. وتبلغ التكلفة الإجمالية نحو 21 مليون جنيه مناصفة بين الوزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء. كما يضم المسجد 4 مآذن، وقبة كبيرة ويحيط بها مجموعة من القباب الصغيرة.

ويعد التصميم المعماري الخاص بالمسجد تحفة معمارية تمزج بين الحاضر والماضي. نفذته الهيئة العربية للتصنيع.

كان اللواء الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد وصل، أمس الخميس، مطار شرم الشيخ الدولي، وكان في استقباله اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد للمحافظة والشيخ إسماعيل الراوي، مستشار المحافظ للشؤون الدينية وشؤون المساجد، والشيخ السيد غيط وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء.

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