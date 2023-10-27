محافظ القاهرة يتابع عمليات إصلاح كسر ماسورة المياه الرئيسية بشارع أحمد حلمي

أعلنت محافظة القاهرة، أنه ورد بلاغ لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للسلامة العامة بمحافظة القاهرة بانقلاب أتوبيس خالى من الركاب بشارع أحمد حلمي من أعلى نفق أحمد بدوي بحي شبرا نتج عنه كسر ماسورة المياه الرئيسية، وإصابة مساعد السائق وتم نقله إلى مستشفى شبرا ولم يسفر الحادث عن أى وفيات.



وعلى الفور انتقل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لموقع الحادث للإشراف على عمليات إصلاح ماسورة المياه مع تواجد ١٠ شفاطات بالموقع.

ووجه محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من إصلاح الماسورة والدفع بسيارات مياه نقية للأماكن المتضررة من انقطاع المياه لحين الانتهاء من عمليات الإصلاح، مع عمل التعديلات المرورية اللازمة لتمكين شركة المياه من إصلاح الماسورة المكسورة بما لا يؤثر على حركة السيارات .



كما شدد محافظ القاهرة على سرعة إعادة الشيء لأصله بعد انتهاء أعمال الإصلاح.



رافق المحافظ د . حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم . مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة.