المجر تكرر التهديد بمنع تمويل أوكرانيا

حثت المجر زعماء الاتحاد الأوروبي على الاتفاق على وقف إطلاق النار ومحادثات السلام في أوكرانيا قبل النظر في تقديم تمويل إضافي لكييف.

وذكر موقوع بولتيكو الأوروبي أن بالاز أوربان، اليد اليمنى لرئيس الوزراء فيكتور أوربان، كتب عبر منصة إكس، تويتر سابقا:"يتعين علينا أن نعمل على تطوير الاستراتيجية الجديدة أولا قبل النظر في التمويل وليس العكس". وأضاف أن دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا لا يحقق النتائج المأمولة.

وتابع "كانت الإستراتيجية الغربية فيما يتعلق بالحرب هي أن الأوكرانيين سيقاتلون، وسوف ندعمهم، مما يؤدى إلى انتصارنا، وهزيمة روسيا، وسقوط بوتين، ولكن أصبح من الواضح الآن للجميع أن هذه الاستراتيجية غير ناجحة".

ومن المقرر أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي مراجعة ميزانية الاتحاد الأوروبي وسط مخاوف من أن تهدد المجر باستخدام حق النقض ضد الدعم الإضافي الذي اقترحته المفوضية الأوروبية بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا في محاولة لانتزاع تنازلات.