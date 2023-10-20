الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إسلام عفيفي: إسرائيل تحاول استعادة "شرفها".. ونتنياهو معرض للسجن

الكاتب الصحفي إسلام
الكاتب الصحفي إسلام عفيفي
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أكد الكاتب الصحفي اسلام عفيفي، أن جيش الإحتلال الاسرائيلي يقصف المواطنين بصورة عشوائية لتحويل قطاع غزة لمقبرة جماعية.

وأوضح " عفيفي "، خلال حوار علي فضائية الحياة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معرض للسجن الفترة المقبلة بجانب أنه سيتعرض للمحاكمة وبالتالي هو يريد طوق نجاة للخروج من الأزمة الحالية.

قال الكاتب الصحفي اسلام عفيفي، إن اسرائيل تعيش حالة من الرعب خلال الفترة الماضية، لافتا الي أن المقاومة الفلسطينية صنعت حالة من الرعب في اسرائيل.

وبين أن الإعلام الغربي يتحدث عن أن اسرائيل تحاول أن تستعيد شرفها من خلال عملية القصف العشوائي لقطاع غزة وقتل الأبرياء والأطفال والنساء، مؤكدًا أن شرف اسرائيل لايمكن أن يعود علي جثث الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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