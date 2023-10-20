انتخابات الزمالك.. عمرو الجنايني يظهر برفقة حسين لبيب

ظهر عمرو الجنايني رئيس اتحاد كرة القدم الأسبق، داخل نادي الزمالك منذ قليل وذلك للمشاركة في انتخابات النادي، ولدعم قائمة حسين لبيب.

ووقف الجنايني بجوار حسين لبيب اثناء استقبال أعضاء الجمعية العمومية بالزمالك الذين يدلون بأصواتهم لانتخاب مجلس إدارة جديد اليوم الجمعة .

وفتح في التاسعة صباح اليوم الجمعة باب التصويت في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، ويستمر التسجيل في كشوف الحضور والتصويت حتى السابعة مساء اليوم.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:

التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق بالإضافة إلى النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.

والنظر في تقرير مراقب الحسابات اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.

وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.

واعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، بالإضافة إلى اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

والنظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.