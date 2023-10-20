الجارديان: لافروف يشيد بمستوى العلاقات غير المسبوقة مع كوريا الشمالية

سلط مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على تصريحات وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف خلال زيارة لكوريا الشمالية والتي أشاد فيها بالمستوى غير المسبوق الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين.

وأوضح كاتب المقال جوستين ماكري أن لافروف أشاد في نفس الوقت بالدعم غير المحدود الذي يقدمه الزعيم كيم جونج أون لموسكو خلال حربها الحالية في أوكرانيا.

وألمح المقال أنه من المحتمل أن يكون الهدف من تلك الزيارة هو التمهيد للقاء قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي، مشيرا إلى أن وزير الخارجية كان قد وصل إلى بيونج يانج يوم الأربعاء الماضي في زيارة من المرجح أن تشكل إعدادا للقاء قمة بين بوتين وكيم والتي من المتوقع أن تشهد التوصل لاتفاقات مشتركة حول مزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والعسكرية.

كما أشاد وزير الخارجية الروسية في تصريحات له من بيونح يانج أمس الخميس بلقاء القمة الذي عقد الشهر بين الرئيس بوتين وزعيم كوريا الشمالية واصفا إياه بأنه خير دليل على متانة وقوة العلاقات بين البلدين والتي وصلت إلى مستوى العلاقات الإستراتيجية.

وأكد لافروف، كما يقول المقال، أن بلاده تثمن الدعم غير المحدود الذي تقدمه كوريا الشمالية خاصة في المجال العسكري لتعزيز موقف القوات الروسية في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا والتي بدأت في أواخر فبراير من العام الماضي.

ويتطرق المقال في سياق متصل إلى موقف الولايات المتحدة من ذلك التقارب بين روسيا وكوريا الشمالية حيث يعيد إلى الأذهان تصريحات صادرة عن البيت الأبيض الأسبوع الماضي أعربت فيه عن قلقها إزاء وصول ما يزيد على 1،000 شاحنة أسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا تشمل معدات عسكرية وذخيرة.

ويلفت المقال إلى أراء المحليين الذين يرون أنه من المحتمل أن تحصل كوريا الشمالية في المقابل على ثمن باهظ لتلك الأسلحة وهو الحصول على التكنولوجيا الروسية في المجال العسكري وعلوم الفضاء.

وينوه المقال في هذا الصدد إلى تصريحات زعيم كوريا الشمالية خلال زيارته لروسيا الشهر الماضي والتي وصف فيها علاقات بلاده بموسكو بأنها تمثل "الأولوية القصوى" لبلاده.

ويشير المقال في الختام إلى أن المخاوف تنتاب الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة مثل اليابان وكوريا الجنوبية جراء ذلك التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية مما دفع واشنطن إلى تعزيز التعاون العسكري مع حلفائها في المنطقة.