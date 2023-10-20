الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

آلاف المواطنين بكفرالشيخ في الشوارع دعمًا للقضية الفلسطينية

مواطنو كفر الشيخ
مواطنو كفر الشيخ يتظاهرون ضد العدوان الإسرائيلي
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شارك  الآلاف من مواطني  كفرالشيخ،عقب صلاة الجمعة في حشود بالميادين تأييدًا لقرار مصر،ورئيس الجمهورية دعمًا للشعب الفلسطيني، وتفوض الرئيس عبدالفتاح السيسى فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومى المصرى، والخاصة برفض فكرة تهجير الفلسطينيين من سكان غزة، إلي سيناء المصرية.

وندد المشاركون، من أبناء محافظة كفر الشيخ، بما تقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من قصف عنيف للمدنيين والمستشفيات، الأمر الذي أدى إلى استشهاد آلاف الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى، وكذا سياسية التجويع والعقاب الجماعي  منع وصول المساعدات.

وكان عشرات الآلاف من المواطنين، قد أدوا صلاة الغائب على أرواح الشهداء وضحايا القصف الجوي الإسرائيلي للمستشفيات والمنازل الخاصه بالسكان الآمنين  ، بحضور قيادات الأوقاف والشؤون الإسلامية والأجهزة التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي تهجير الفلسطينيين بمحافظة كفر الشيخ دعما للشعب الفلسطيني محافظة كفر الشيخ
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