الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عبدالله المغازي: مصر هي الباب الرئيسي لحل الأزمة الفلسطينية

عبدالله المغازي
عبدالله المغازي
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أكد عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أهمية ما يبذله الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، من جهود لحل الأزمة الحالية في فلسطين والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، بالرغم من الصعوبات الاقتصادية.
 

وأضاف  عبدالله المغازي خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” على فضائية “صدى البلد”، اليوم الجمعة، أن مصر هي الباب الحقيقي لحل المشكلة بين فلسطين و"الكيان الصهيوني" وذلك لأن مصر تعد الشريك الأساسي في القضية الفلسطينية.


ولفت عبالله المغازي إلى أن القوة الحقيقية لمصر لا تقتصر على قيادتها السياسية، بل في القوة الشعبية ودعمها المتكامل للقيادة السياسية.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي الكيان الصهيوني عبدالله المغازي الاحتلال القضية الفلسطينية
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