أستاذ علاقات دولية: مصر والأردن الأكثر مساندة للشعب الفلسطيني

أكد الدكتور حسن المومني أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأردنية أن مصر والأردن هن أكثر الدول التى تبذل جهود كبيرة لوقف التصعيد في غزة ودخول المساعدات الإنسانية لها، مشيرا إلى أن مصر والأردن أثناء الصراع العربي الإسرائيلي هما أكثر الدول مساندة للاشقاء الفلسطينين سواء على المستوي السياسي والبلوماسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني.

واستطرد المومني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية دى إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن الكثير من الاجتماعات والقمم عقدت في سياق التحرك الدبلوماسي بين مصر والأردن بين الرئيس السيسي والملك عبد الله وهناك تحركات مصرية أردنية تجاه الأطراف الدولية.

https://www.facebook.com/watch/?ref=embed_video&v=6209482145823128