السفارة البريطانية بمصر: سُبل ضمان فتح معبر رفح لتوصيل المساعدات الإنسانية الأساسية محور نقاش كليفرلي وشكري

أكد بيان للسفارة البريطانية بالقاهرة أن زيارة وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، مصر اليوم ضمن جولته الإقليمية بهدف تهدئة الصراع والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

و رحب كليفرلي في مناقشات رفيعة المستوى مع نظيره المصري، وزير الخارجية سامح شكري، بالتنسيق الذي تقوم به مصر مع الأمم المتحدة لإنشاء مركز لوجستي في العريش وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وكان الموضوع الرئيسي محل النقاش هو سُبل ضمان فتح معبر رفح لتوصيل المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة والسماح بالمرور الآمن للمواطنين البريطانيين وغيرهم من المواطنين الأجانب العائدين إلى بلدانهم.

وأشاد كليفرلي بمبادرة مصر لاستضافة قمة دولية يوم السبت للتعامل مع الأزمة المستمرة وتنسيق الجهود الدولية لخفض التصعيد، وهو الموضوع الذي أثير أيضًا خلال اجتماع كليفرلي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط. كما ناقشا وجهة نظر الجامعة بشأن الخطوات القادمة لإيجاد مسار للخروج من الصراع الحالي.

كما التقى كليفرلي خلال زيارته بمارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، لمناقشة الوضع الإنساني في غزة ومبادرات الأمم المتحدة التي تهدف إلى حماية أرواح المدنيين.

وأعرب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي عن وجهة نظره بشأن أهمية دور مصر في الصراع الحالي، مؤكدًا: "مصر تلعب دور رئيسي في الصراع الحالي، ونحن معًا ندرك أهمية وقف التصعيد وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وحماية أرواح المدنيين. وكانت أولويتنا الأولى في اجتماعات اليوم هي تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة حتى تصل المساعدات إلى المحتاجين، مع تمكين العودة الآمنة للمواطنين الأجانب عبر الحدود. ليس في مصلحة أي طرف – سواء الإسرائيلي أو الفلسطيني أو الشرق الأوسط بشكل أوسع - أن يجتذب هذا الصراع أطرافًا أخرى."

وقال الببيان إنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن رئيس الوزراء عن حزمة مساعدات بقيمة 10 مليون جنيه استرليني استجابة للنزاع المتصاعد في غزة - مع إتاحة التمويل الآن للوكالات التي تساعد المدنيين الأكثر احتياجًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويمثل هذا زيادة بأكثر من الثلث بالنسبة للدعم البريطاني الحالي للأراضي الفلسطينية المحتلة. سيتم استخدام نصف التمويل الجديد لدعم مناشدة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء والمياه والرعاية الصحية والمأوى والحماية في غزة.