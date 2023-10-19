الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعثة منتخب الجمباز الفني للناشئين تشارك فى بطولة البحر المتوسط بتركيا

منتخب مصر
منتخب مصر
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غادرت بعثة منتخب مصر للجمباز الفني ناشئين وناشئات متجهة إلى مدينة إسطنبول بتركيا للمشاركة في بطولة البحر المتوسط للناشئين والناشئات في الفترة من 20  إلي 22 أكتوبر الجاري.

يمثل منتخب مصر للناشئين مصطفى أحمد، محمد عطية، زياد بخيت، المدرب: الكابتن أحمد عبدالرحيم، الكابتن محمد عبدالرؤوف.

يمثل منتخب مصر للناشئات: جودي عبدالله، شمس علي، المدير الفني، الكابتن زكريا غالب، رئيس البعثة الدكتورعلاء حامد

وأكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أن المنتخب المصري للجمباز الفني ناشئين وناشئات يتطور بشكل سريع ومميز خلال الفترة الماضية.

وأضاف أمين ان منتخب الجمباز  يسير بخطي ثابتة ويتم تجهيزه للمنافسة علي  منصات التتويج بعد المجهود الكبير المبذول من اللاعبين والجهاز الفني وتوفير الدعم اللازم من اتحاد الجمباز من إقامة معسكرات داخلية وخارجية علي أعلى مستوى.

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منتخب الجمباز الفني للناشئي بطولة البحر المتوسط بتركيا مدينة إسطنبول احمد محمدي الدكتور إيهاب أمين
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