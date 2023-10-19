الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محمود منصور هيبة رئيسا لقسم الإعلام بنوعية بنها

محمود منصور هيبه
محمود منصور هيبه
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أصدر الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، قرارا بتعيين الدكتور محمود منصور هيبة رئيسا لقسم الاعلام بكلية التربية النوعية بالجامعة.
يذكر أن  الدكتور محمود منصور هيبة عين معيدا بالكلية عام 1992 ، ثم رقي الى درجة مدرس مساعد ثم مدرسا ثم أستاذا مساعدا ثم استاذا للإعلام بالكلية. 
أشرف "هيبة" على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة، كما ناقش العديد من الباحثين فى العديد من أقسام  وكليات الاعلام بالجامعات المصرية.

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كلية التربية النوعية ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها جامعة بنها
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