بالأسماء.. ننشر نتيجة لجنة المشتغلين بنقابة الصحفيين

أعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين برئاسة هشام يونس، وعضوية حسين الزناتي وأيمن عبدالمجيد، نتيجة لجنة المشتغلين، منذ قليل، وعرض كشوف الزملاء بالدور الأرضي بمقر النقابة.

واعتمد مجلس نقابة الصحفيين بقيادة خالد البلشي نقيب الصحفيين، لجنة المشتغلين الذي انعقدت منذ ٦ أشهر تقريبًا، خلال اجتماعه أول أمس.

وأكدت مصادر بنقابة الصحفيين، أن كشوف نتيجة لجنة المستغلين سوف تعلن بمقر النقابة اليوم الخميس، بأسماء الزملاء، موضحًا انه كان من المقرر عرضها أمس الأربعاء، وتم تأجيلها بسبب تنظيم وقفة تضامنية واحتجاجية على مجازر قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني العزل.

وأضاف المصدر أن مجلس النقابة اعتمد تشكيل اللجان الفرعية بمحافظات مصر خلال اجتماعه أول أمس وسوف تعرض في بيان رسمي.