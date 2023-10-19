"شؤون عربية النواب" تدين الهجمات الوحشية ضد الشعب الفلسطيني

بدأ النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، كلمته بآية من القرآن الكريم "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا"، معقبا: "تدين لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري بأشد العبارات، الهجمات الوحشية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وقصف مستشفى "المعمداني" بغزة، الذي أسفر عن وفاة أكثر من 500 مواطن فلسطيني، تحول جميعهم إلى أشلاء، ومعظمهم من الأطفال والنساء،مما يعد إبادة جماعية لأهل غزة".

وطالب الدول العظمى للقيام بدورها لوقف هذا العنف الإسرائيلي الذي يرتكب جرائم حرب لقطاع غزة خاصة على الأطفال والنساء والعجائز الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم.

ونكس مجلس النواب، أمس الأربعاء، أعلامه من أعلى مقر المجلس، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، عملًا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من أمس الأربعاء 18 أكتوبر 2023، وحتى يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023.