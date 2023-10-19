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الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

موسكو ترسل مساعدات إنسانية لأهالي غزة عبر مصر

مساعدات إنسانية
مساعدات إنسانية
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أرسلت موسكو 27 طنا من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، وفق ما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الخميس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر حسابها علي "تلجرام"، إن طائرة خاصة من طراز "إيل-76" تابعة للوزارة أقلعت من مطار رامينسكوي بالقرب من موسكو متجهة إلى مطار العريش في مصر.

وتابع البيان أن المساعدات الإنسانية الروسية، التي تضم الدقيق والسكر والأرز والمعكرونة، سيتم تسليمها إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري لإرسالها إلى قطاع غزة.

وأضاف البيان أنه تم تنظيم المساعدة بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبأمر من الحكومة الروسية.

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مساعدات إنسانية روسيا غزة مصر
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