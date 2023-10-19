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الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تزايد الدعوات في البرلمان الكندي إلى وقف إطلاق النار وإنهاء المذابح في غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصدر عضو برلماني عن الحزب الليبرالي الحاكم في كندا نداء عاطفيا من أجل السلام في الوقت الذي تتزايد فيه الوفيات في قطاع غزة مع الهجمات الإسرائيلية البربرية على القطاع.

ودعا البرلماني سمير الزبيري إلى وقف ما وصفه بـ "مذبحة" الأطفال الأبرياء وهو في طريقه إلى الاجتماع الأسبوعي للحزب الليبرالي. وجاءت تصريحاته في الوقت الذي دعا فيه المزيد من أعضاء الحكومة في البرلمان إلى وقف إطلاق النار.

وقال الزبيري للصحفيين  "علينا أن ندرك بوضوح أن القنابل تسقط على الأطفال الأبرياء والبالغين وكبار السن التي يتم إطلاقها من الجيش الإسرائيلي. علينا أن ندرك ذلك". 

وأضاف أن "الناس في قطاع غزة قتلوا قبل التصعيد الأخير للصراع أيضا، والطريقة الوحيدة لإنقاذ أرواح الأبرياء هي توقف القنابل عن السقوط". وقال النائب: “أعلم أن المدنيين يموتون”.

وتابع: "لو كنت خلف مدفع وكنت أعلم أن القذائف ستسقط على المستشفيات والمدارس، لما ضغطت على الزناد".

وتسببت الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل على مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة في مقتل وإصابة ما يزيد عن 800 شخص معظمهم من الأطفال والنساء.

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البرلمان الكندي وقف اطلاق النار في غزة فلسطين
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