محمد صلاح يكسر الصمت ويطالب العالم بوقف مجازر غزة

كسر الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي صمته بشأن الأحداث التي يمر بها الشعب الفلسطيني في ظل الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة.

وقال صلاح في أول تعليق رسمي له عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام": "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة".

وأضاف: "شهدنا في الأيام السابقة عنف شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".

وأكمل: "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، ويجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا".

وتابع: "يمر سكان غزة بأوضاع مزرية، بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى".

وواصل: "يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا".

واختتم: "أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء، والإنسانية يجب أن تسود".