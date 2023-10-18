فيوتشر يواصل تدريباته لموقعة بيراميدز في الدوري

واصل فريق فيوتشر،اليوم، استعداداته لموقعة بيراميدز المقررلها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق فيوتشر قد حقق فوز ودي في الساعات القليلة الماضية على حساب فريق التعاون الليبي، بأربعة أهداف نظيفة، وأحرز أهداف فيوتشر اللاعب أحمد عاطف "هدفين"، وخالد رضا، ومحمد فاروق.

ويحتل فريق فيوتشر صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد ٩ نقاط حصيلة الفوز في أول ثلاثة مواجهات بالمسابقة المحلية أمام فاركو والداخلية وطلائع الجيش.

يذكر أن فريق فيوتشر كان قد حقق أول ألقابه في تاريخه بالموسم الماضي وذلك بعد حصد كأس رابطة الأندية المحترفة على حساب فريق غزل المحلة في المباراة النهائية.