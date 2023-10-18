دياب اللوح: شركاء مع مصر في التمسك بدولة فلسطينية على أرضنا

أكد السفير الفلسطيني بالقاهرة، دياب اللوح، أن من يمثل الشعب أمام العالم هي الدولة وهناك سلطة في فلسطين، وقيادة تحت الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية تمثلهم في الداخل والخارج.

وأضاف خلال لقاء مفتوح نظمته نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، أن موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والقيادة الفلسطينية واضح منذ اللحظة الأولى ونحن في فلسطين شعب واضح وتعلمنا أن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

واعتبر أن إلغاء قمة عمان، قرار طبيعي منطقي بعد المجزرة التي تمت في مستشفى المعمداني في غزة.

وفيما يخص دور الدول العربية قال دياب اللوح: هناك تفاوت في المواقف ونقدر ظرف كل دولة عربية على حدة ونعتبر أن الدعم العربي حكومات وشعوبا هو واجب قومي وعربي ولا نريد أن ندخل في اشتباك كلامي مع دول عربية ونتمسك بكل العمق العربي.

وتابع: مصر أعلنت رفض فكرة التهجير وأكدت تمسكها بالقضية الفلسطينية ونأمل أن تنجح قمة القاهرة للسلام السبت القادم، وأن تكون مخرجاتها على مستوى المرحلة التاريخية التي نمر بها، وفي مقدمتها وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفتح أفق سياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد: نحن رفضنا فكرة إقامة دولة فلسطينية بغزة على أرض مصرية، ونحن شركاء مع مصر في موقفها بالتمسك بدولة فلسطينية على أرضنا.

كما وجه السفير الفلسطينى بالقاهرة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لجهوده المكثفة والأطراف الإقليمية من أجل وقف هذا العدوان الغاشم من قبل قوات الاحتلال على غزة، مؤكدا أن قوات الاحتلال تريد الانتقام من شعب غزة نتيجة ما تعرضت له فى السابع من أكتوبر الماضى.

وأوضح السفير الفلسطينى بالقاهرة، خلال اللقاء المفتوح الذى تنظمه نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل كانت فى حالة انهيار وشلل تام فى أعقاب ما حدث فى 7 أكتوبر الماضى، مشددا على أنه لا يوجد اتفاقية سلام ستبرم بين فلسطين وقوات الاحتلال إلا بعد استعادة الأراضى التى احتلتها فى 1967.

وأعلن عن أنه لا يوجد إحصائية دقيقة حتى الوقت الراهن لضحايا القصف الغاشم على المستشفى المعمداني بغزة، فهناك احصائية مبدئية تكشف أن أعداد الشهداء قد يتراوح من 500 إلى 800 شهيد.