وزير الخارجية الفلسطيني: علينا أن نسعى لوقف الحرب الإسرائيلية الإجرامية في غزة

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن بلاده حذرت على مدار سنوات من الوضع المتدهور في غزة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من جهود منظمة التعاون الإسلامي إلا أن العالم بقي يشاهد دون تدخل ولم يقدم أكثر من مجرد الإدانة الخطابية وهو ما شجع قوة الاحتلال على مواصلة تصعيد وحشيتها.

وأضاف "المالكي" في كلمته خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة، اليوم الأربعاء، أن المجتمع الدولي اكتفى بحصر الضحايا والخسائر من أبناء شعبنا بلا مبالاة، في حين وصل الحد ببعض الجهات التي لا تكترث بحياة الشعب الفلسطين بالإدعاء بتراجع الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية كذريعة لعدم التعامل مع التطورات الخطيرة المتلاحقة والمتصاعدة على الأرض بما فيها من قتل المدنيين الأبرياء.

وتابع، أنه على مدار الـ 11 يومًا الماضيين أظهر مئات الآلاف من أبناء الشعوب الحية في الدول العربية والإسلامية بوضوح مدى انفصال هذه الادعاءات عن الحقيقة وبطلانها، مؤكد: "علينا أن نسعى لوقف الحرب الإسرائيلية الإجرامية في غزة".