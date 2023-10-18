جولد بيليون: الذهب يسجل أعلى مستوياته خلال شهر مع تصاعد الحرب في غزة

ارتفعت أسعار الذهب العالمية ليسجل أعلى مستوياته في شهر خلال تداولات اليوم الأربعاء، وذلك إثر تصاعد الصراع في قطاع غزة بعد ضرب إسرائيل لمستشفى نتج عنه مئات من القتلى الأمر الذي زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن من جديد.

وتتداول أسعار الذهب الفوري وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1938 دولارا للأونصة مسجلاً ارتفاع بنسبة 0.8% وبمقدار 15 دولارا وسجل أعلى مستوى في شهر عند 1942 دولارا للأونصة، يأتي هذا بعد ارتفاع محدود خلال جلسة الأمس بنسبة 0.2%.

وعاد الطلب على الملاذ الآمن إلى التزايد من جديد ليجد الذهب دعم كبير في الأسواق ليتخطى مستويات المقاومة حول منطقة 1930 دولارا للأونصة ويقترب الآن من منطقة المستوى 1950 دولارا للأونصة.

تصاعد التوترات في الحرب في منطقة الشرق الأوسط أعادت المخاوف إلى الأسواق المالية، وسط توقعات بتوسع رقعة الحرب وإمكانية تدخل أطراف أخرى في الصراع الأمر الذي يزيد من التداعيات الاقتصادية والسياسية في المنطقة التي تعد أكبر مصدر للنفط الخام في العالم الأمر الذي قد ينتقل تأثيره سريعاً إلى الاقتصاد العالمي.