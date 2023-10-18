المستشار الألماني يطالب بالتحقيق في قصف مستشفي المعمداني بغزة

طالب المستشار الألماني أولاف شولتز، بضرورة التحقيق والإفصاح عن المتسبب في قصف مستشفي "المعمداني"، في قطاع غزة والذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، مشددا على ضرورة حماية المدنيين وضمان سلامتهم.

وأشار - شولتز في مؤتمر مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي - إلى أنه بحث مع الرئيس السيسي بشكل مكثف الوضع الإنساني في قطاع غزة، وقال:"إن حركة حماس، قامت بهجمات (إرهابية) آتت بتبعات على مواطني إسرائيل وفلسطين وأن الهجوم الذي قامت به لا يمكن أن يبرره أي سبب".

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز، إنه جاء إلى مصر لأن مصر جار مباشر لهذه المنطقة "قطاع غزة"، وأنها تتأثر من تداعيات هذا الأمر.

وأضاف "أننا نعمل سويا من أجل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث يحتاج الناس هناك إلى الماء والمواد الغذائية والأدوية، مؤكدا أننا لن نترك المواطنين هناك وحدهم، وسوف يقوم العالم بدوره في تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين المدنيين".

وأوضح أن مصر وألمانيا يجمعهما الرغبة في منع أن تنتشر تداعيات هذا الأمر في المنطقة، محذرا الدول الآخرى من أن تتدخل في هذا الصراع، مشيرا إلى "أننا نود بالتعاون مع مصر أن نمنع تبعات هذه الحرب الفظيعة".

وأعرب شولتز عن خالص تقديره للدور المصري ومساعي التهدئة ومنع تصعيد الأوضاع وموضوع الأسرى، وقال:"إنكم قمتم في الماضي بدور مهم للغاية في التفاوض واليوم تحاولون أيضا بذل المساعي لتهدئة الأوضاع ومنع التصعيد وفي موضوع الأسرى".

وتابع: إننا نقوم بكل ما في وسعنا من أجل تحرير هؤلاء الأسرى وهذا من أهم الموضوعات التى تناولناها".

وحول مجالات التعاون بين البلدين، قال شولتز إن ألمانيا تقدم استثمارات جيدة في مجال خطوط السكك الحديدية، وكذا مجال البيئة وهذه كلها علامات جيدة، علاوة على انضمام مصر إلى نادى المناخ.

وتوجه شولتز بالشكر إلى الرئيس السيسي على حسن وحفاوة الاستقبال وعلى اللقاء المثمر الذي حظى به اليوم، معربا عن أمله في رؤية الرئيس السيسي في ألمانيا.