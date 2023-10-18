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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شولتس: مصر وألمانيا تتفقان على عدم توسيع الصراع بالمنطقة

المستشار الألماني
المستشار الألماني
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أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أنهم يدينون بأشد العبارات استهداف مستشفى في غزة مكتظة بالمدنيين، في إشارة لمستشفى المعمداني.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، والذي نقلته فضائية “إكسترا نيوز”.

وأضاف المستشار الألماني شولتس، أنه بحث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الوضع الإنساني في قطاع غزة، وأن مصر وألمانيا تتفقان على عدم توسيع الصراع بالمنطقة.

وتابع المستشار الألماني أن مصر تتأثر من تداعيات التصعيد في غزة، مقدما الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على مساعيه بالمفاوضات لتهدئة الوضع.
كما لفت المستشار الألماني شولتس، إلى أنهم سيعملون مع مصر على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

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المستشار الألماني السيسي المساعدات أولاف شولتس قطاع غزة
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