ads
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي: غزة تخضع لسيطرة إسرائيل منذ سنوات.. وفلسطين قضية المنطقة بالكامل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حذّر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خطورة استمرار الوضع في قطاع غزة، مؤكدا أنّ استمرار الاحتلال الإسرائيلي للقطاع يمنع إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة مستقلة.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولف شولتس، بثته «القاهرة الإخبارية»، إنّ قطاع غزة يخضع لسيطرة إسرائيل منذ سنوات، ورغم المبادرات الدولية والإقليمية لحل القضية الفلسطينية، إلا أنّ كل الجهود لم تؤت ثمارها، ومعانا الأشقاء في فلسطين مستمرة.

وشدد السيسي على ضرورة تحرك إسرائيل بشكل جاد نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة، قائلا: «لا نبرر أي عمل يستهدف المدنيين، ولكن القضية الفلسطينية هي قضية المنطقة بالكامل، وهناك رأي عام عربي وإسلامي داعم لها».

ads
السيسي الاحتلال الإسرائيلي الألماني الرئيس السيسي المستشار الألماني
ads