اتحاد النقابات الفنية يستنكر قصف المستشفى المعمداني في غزة

استنكر اتحاد النقابات الفنية، قصف المستشفى الأهلي المعمدانى فى غزة، مساء اليوم الثلاثاء، ووصف الاعتداء الصهيوني بالغاشم الغادر، وذلك وفق بيان صحفي صادر عن الاتحاد.

وقال البيان: "هذه الجريمة البشعة والاعتداء الغاشم والآثم والغادر على المستشفى الأهلي المعمداني بوسط قطاع غزة، والذي أودى بحياة ما يزيد عن الخمسمائة شهيد من المقيمين بالمشفى للعلاج، وأن الهجمة البربرية أحط ما حدث في التاريخ الحديث، لم تغفر الأرض التي امتلأت بدماء الشهداء ولن يغفر التاريخ هذه الجريمة النكراء التي ألمت قلبونا وأبكتنا، ولكن هذا هو واقع الصهاينة دائمًا وأبدًا يتحدثون لغة الغدر والقتل والاعتداءات الغاشمة".

وأضاف : "لن تنتصروا ولن تقضوا على فلسطين الآبية والأقصى المبارك، وسيلحق بكم عار الهزيمة وستجرون أذيالها في مشهد نراه بأم العيون".

وتابع البيان : "نستنكر وبشدة ما حدث مساء اليوم الثلاثاء، في الستشفى الأهلى المعمداني ويدعوكم الاتحاد العام لنقابات المهن الفنية في مصرنا العزيزة أن نتوقف من 5 إلى 10 دقائق غدًا الأربعاء في جميع مواقع التصوير حدادًا وتضامنًا مع أهالي شهداء المجزرة وشهداء غزة العزة".

