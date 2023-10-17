قرار من «يويفا» بشأن ضحايا مباراة بلجيكا والسويد

اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الثلاثاء، قرارًا بشأن ضحايا حادث بروكسل، الذي وقع قبل بداية مباراة بلجيكا والسويد في تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

ولقى مشجعان سويديان مصرعهما قتلًا بالرصاص على يد متشدد، أمس الإثنين، قبل مباراة السويد أمام بلجيكا بالتصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

وأوقف حكم اللقاء الذي كان يقام في استاد الملك بودوين، الذي يقع على بعد 5 كيلومترات من مكان إطلاق النار قبل أن تلغى المباراة بين الشوطين، نتيجة سقوط اثنين من مشجعي منتخب السويد.

وأصدر «يويفا» بيانًا، اليوم الثلاثاء، نشره عبر موقعه الرسمي، يعلن من خلاله الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق مباريات اليوم في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا يورو 2024، على أرواح اثنين من مشجعي السويد قتلًا في هجوم وقع ببروكسل.

وتقام اليوم 5 مباريات، على رأسها، المواجهة المرتقبة بين منتخب إنجلترا الذي يستضيف على ملعب ويمبلي منتخب إيطاليا في قمة الجولة الثامنة من تصفيات يورو 2024.